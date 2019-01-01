إقالة جديدة باتحاد الكرة المغربي

أعفى فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي دنيا لحرش مسؤولة التواصل بالاتحاد، فور عودة بعثة الأسود للمغرب، دون تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن هذا القرار المفاجئ.



ويضاف هذا القرار إلى توابع الخروج المفاجئ للمنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، على وقع انتقادات الشارع والإعلام لاتحاد الكرة.



وحظيت دنيا لحرش بتعاطف واسع من زملائها الإعلاميين المغاربة، الذين أكدوا أنها كانت تعمل على تذليل كل الصعاب أمامهم على مستوى التواصل خلال تدريبات ومعسكرات المنتخب المغربي، ومؤتمرات المدرب رينارد، وكذا المدرب السابق للمغرب رشيد الطاوسي.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تعاطف لدعم لحرش بعد هذا القرار، مؤكدين أن الغاية منه تقديم قربان وكبش فداء لإخفاقات الأسود الأخيرة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين الكبار عن هذا الإخفاق المهين.