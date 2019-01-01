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رياضة

إنترميلان يبحث التعاقد مع فيدال لاعب برشلونة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:20 م
فيدال
فيدال
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يدرس إنتر ميلان، التعاقد مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة، هذا الصيف، بعدما فشل في التعاقد معه الصيف الماضي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فيدال كان على رادار إنتر، عندما كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ الموسم قبل الماضي، لكت برشلونة تدخل في الصفقة ونجح في خطفه قبل النيراتزوري.

وسبق لفيدال اللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، عندما اجتمعا سويًا في يوفنتوس، وحققا نجاحات كبيرة، قبل انتقال النجم التشيلي إلى بايرن ميونخ.

ويسعى إنتر لتدعيم صفوفه بلاعب وسط يملك خبرات كبيرة، بناء على تعليمات كونتي، حيث درس النيراتزوري التعاقد مع إيفان راكيتيتش، لكنه يلقى منافسة قوية من قبل باريس سان جيرمان.

ويتطلع برشلونة لبيع أكثر من لاعب في قائمته، من أجل توفير الأموال اللازمة لعقد صفقتي جريزمان ونيمار.

وبعد التعاقد مع دي يونج وتواجد الثلاثي آثر وبوسكيتس وراكيتيتش، ربما يرحب برشلونة ببيع فيدال، إذا تلقى عرضًا مميزًا من إنتر.

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