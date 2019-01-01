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منوعات

يستخدم قناع ذئب لاغتصاب طفلة عمرها 11 عامًا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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بعد واقعة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاما في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، أقر الجاني المشتبه فيه الذي كان متخفيا بقناع ذئب بالاتهامات المنسوبة إليه.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في ميونخ اليوم الثلاثاء: "يمكن تقييم ذلك على أنه اعتراف"، إلا أنها أحجمت عن ذكر أية تفاصيل في الوقت الراهن.

وقال محامي المشتبه فيه: "موكلي سلم عن طريقي اعترافا خطيا صريحا كي يوفر على الفتاة على الأقل الخضوع لاستجواب مكثف بعد ذلك".

يذكر أن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.

ويشتبه أن الألماني 42 عاما، اجتر الفتاة 11 عاما، إلى منطقة شجيرات في حي "أوبرجيزنج" في ميونخ واغتصبها هناك.

يشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بصفته لديه سجل جنائي سابق في الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتم نقل الرجل إلى القسم المغلق بعيادة طب نفسي.

وكان المحققون قد عثروا على قناع الذئب في حاوية نفايات بالقرب من محل سكن الرجل الأسبوع الماضي. وتم من خلالها تعقب المشتبه فيه.

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