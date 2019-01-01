انتحلوا صفة رجال الشرطة وسرقوا مجوهرات بمليون يورو

انتحل عدد من المحتالين صفة رجال الشرطة وحصلوا على مجوهرات امرأة مسنة في ألمانيا بقيمة تقدر بنحو مليون يورو.



ووفقًا للشرطة فإن المرأة البالغة من العمر 79 عامًا، تركت هذه الثروة على أربع مراحل، خلال أربعة مواعيد مختلفة، بجانب حاوية نفايات في مقابر شرق مدينة دورتموند.



وكانت هذه الممتلكات الثمينة سبائك ذهب وعملات ذهبية ومجوهرات، موضوعة في أكثر من حقيبة.



وذكرت الشرطة إن المحتالين زعموا على الهاتف أنهم رجال شرطة، وحذروا المرأة المسنة من عصابة رومانية مزعومة، متخصصة في السطو على المنازل، وقالوا لها إنهم ألقوا القبض لتوهم على هذه العصابة، وعثروا لدى أفرادها على ورقة مكتوب عليها عنوان المرأة، وأكدوا لها ضرورة إيداع مقتنياتها الثمينة لدى الشرطة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.



وتبحث الشرطة حاليا عن المحتالين، طالبة من أي شهود عيان محتملين الإدلاء بشهادتهم بشأن أشخاص كانوا يحملون أكياسا بلاستيكية مكتظة، في الفترة بين 24 يونيو الماضي و1 يوليو.