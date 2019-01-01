حسين رياض.. رحلة ابن السيدة زينب من المسرح إلى السينما

اليوم تحل ذكرى وفاة الممثل الراحل حسين رياض، الذى اشتهر فى أربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضى بدور الأب الطيب المضحى فى السينما المصرية، والذى كان يجذب جميع المنتجين للتعاقد معه، كما اشتهر بأنه أحد أشهر الفنانين الذين نجحوا في تأدية دور الأب.



"نشأته"

ولد حسين رياض في السيدة زينب يوم 13 يناير 1897 من أب مصري و أم سورية.



بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي، فعمل في أول مسرحية في حياته وهي "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف، وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.



"حكايته مع المسرح"

من أشهر مسرحياته: "عاصفة على بيت عطيل – تاجر البندقية-لويس الحادى عشر –أنطونيو وكليوباترا – مدرسة الفضائح القضاء والقدر – الناصر – العباسة – شهر زاد – العشرة الطيبة – مضحك الخليفة مصرع كليوباترا – الأرملة الطروب – الندم"، وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة.



"حكايته مع السينما"

وعندما بدأت السينما اتجه إليها حسين رياض وأصبح أحد فرسانها، أول أفلامه "ليلى بنت الصحراء" عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ وكان أجره وقتها 50 جنيها، وظل يعمل في السينما حتى بلغ عدد أفلامه نحو 320 فيلما. تنوعت أدواره فيها بين الموظف المطحون والباشا الأرستقراطى والعمدة ورجل الأعمال.











