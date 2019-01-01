"كاف" يعلن التصديات الأجمل في ثمن نهائي الكان

أعلن الحساب الرسمي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 5 تصديات وصفها بالأفضل في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا وطرحها لتصويت الجماهير.



ونشر حساب كاف فيديو يشمل 5 تصديات أولها تصدي محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لتسديدة بيرسي تاو في مباراة جنوب أفريقيا التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف.



ويشمل الفيديو أيضًا تصديات من ريتشارد أفوري حارس غانا لتسديدة وهبي الخزري لاعب تونس، سيلفان جوبوهورو حارس كوت ديفوار في مباراة مالي، حارس مدغشقر لضربة رأس من لاعب الكونغو الديمقراطية، وحارس السنغال جوميز لتصويبة أوغندية قوية.



ونشر الحساب الرسمي للكاف 5 أهداف وصفها بالأجمل وهي كالتالي:-



- هدف يوسف بلايلي نجم الجزائر في مباراة غينيا.



- هدف لورش لاعب جنوب أفريقيا في مرمى مصر.



- هدف أليكس إيوبي لاعب نيجيريا في مرمى الكاميرون.



- هدف ساديو ماني نجم السنغال في مرمى أوغندا.



- هدف فانيفا إيما لاعب مدغشقر في مباراة جمهورية الكونغو.