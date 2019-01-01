هواوي تفسد خطط سامسونج بهذا الهاتف

تستعد هواوي Huawei الصينية لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X في محاولة لإفساد خطط شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية في إطلاق هاتف قابل للطي قبلها، حيث تم رصد إعلان للهاتف في متجر بالصين.



ويوضح الملصق أن هاتف Mate X القابل للطي سيتم إطلاقه قريبا، ولا يعرض الإعلان تاريخ الإطلاق لكنه يشير إلى قرب إطلاق الهاتف.



وسبق وأكد رئيس قسم المنتجات في هواوي أن هاتف Mate X سيكون متاحا في الصين في أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف أولا في الصين، أما بالنسبة للإطلاق العالمي فسيتم في شهر سبتمبر المقبل.



يذكر أن هاتف هواوي القابل للطي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G لذا من المحتمل أن يكون سعره مرتفعا.



ويقوم العملاق الصيني بتطوير نظام تشغيلي تستغني خاص به للاستغناء نهائيا عن نظام تشغيل "أندرويد" في ظل القيود الأمريكية.



وكان رئيس شركة "هواوي" أكد أن الشركة حققت نجاحا كبيرا في نظام تشغيل "هونج ميج" في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه بات أسرع من "أندرويد" و"ماك أو إس".