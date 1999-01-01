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تقارير ومتابعات

المثير للجدل دائمًا.. رحلة رئيس مدغشقر من الفن إلى الرئاسة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:08 م
رئيس دولة مدغشقر
رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا
سمر عبدالله
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زار اليوم الثلاثاء، رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا المتحف المصري بالتحرير، وكانت في استقباله صباح عبد الرازق مدير عام المتحف التي اصطحبته في جولة داخل المتحف وتولت عملية الشرح له ناجية فانوس كبير المفتشين بالمتحف.

وأجرى رئيس مدغشقر جولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة الحديثة وآثار الملكة حتشبسوت وتماثيل الملك تحتمس الثالث وآثار الملك رمسيس الثاني، وأعرب عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية فور مشاهدته لها.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها رئيس مدغشقر الجدل بين المصريين، بعد ظهوره في الاستاد لتشجيع منتخب بلاده.

- يبلغ رئيس مدغشقر الذي يحمل الجنسية الفرنسية 45 عامًا، وكان والده عقيدًا في الجيش.

- ولد أندرية في 30 مايو عام 1974، وحصل في سن الـ13 على بطولة الكاراتيه، لكنه كان مولعًا بالموسيقى منذ الصغر، واستطاع أن يقتحم عالم الفن بوصوله سن الـ19، حيث أسس شركة إنتاج صغيرة وقام من خلالها أيضًا بتنظيم بعض الحفلات الغنائية لموسيقين أجانب.

- في عام 1994 التقى رئيس مدغشقر بزوجته الحالية، التي تزوجها عام 2000 بعد حصولها على الماجستير في العلوم المالية والمحاسبة في باريس، وحظى منها بـ3 أطفال.

- خاض رئيس مدغشقر تجربة ثانية عام 1999، وهى تأسيس شركة للطباعة الرقمية وعمل على صناعة اللوحات الإعلانية، وفي 2007، أعلن ترشحه في انتخابات رئيس بلدية "أنتاناناريفو"، وفاز بنسبة 63.3%.

- تولى رئيس مدغشقر عام 2009 منصب رئيس السلطة الانتقالية العليا في الدولة وكان حينها يبلغ 35 عامًا، وفي 2013، لقب بـ"أفضل رجل أعمال شاب في مدغشقر" من قبل البنك الفرنسي.

- بحلول عام 2014، أصبح رئيسًا للحكومة، ولسنوات عمره القليلة أصبح أصغر شخص يتولى منصب رئاسة الحكومة حول العالم.

- كان طموح أندريه أعلى من رئاسة الوزراء، حيث أنه تقدم في انتخابات الرئاسة التي أقيمت في مدغشقر عام 2018 ووعد الجميع في حملته الانتخابية بإغلاق مجلس الشيوخ لتوفير المال وبناء الجامعات، وتوفير الكهرباء لكل مواطن، إضافة إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وزيادة الأمن، ليحصل بالفعل في يناير الماضي على منصب رئيس البلاد.


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