جنرال أمريكي: نسعى لإشراك حلفاء في حماية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، الأربعاء، عن جنرال أمريكي وصفته بـ ”الكبير“، قوله إن أمريكا تسعى لإشراك حلفاء في جهود لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.



وأضاف: ”أمريكا تهدف إلى تحديد الحلفاء الذين لديهم الإرادة السياسية للانضمام إلى جهود التحالف في الأسبوعين القادمين“.



وأوضح أن الجيش الأمريكي يهدف إلى توفير سفن قيادة وأجهزة مراقبة، في حين يوفر الحلفاء سفنًا للحراسة والدورية.

