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تقارير ومتابعات

"كنت مغفل".. أبرز إيفيهات عبد المنعم مدبولي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 11:04 م
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
سمر عبدالله
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تمر اليوم ذكرى رحيل ملك الكوميديا، عبد المنعم مدبولي، الذي استطاع أن يرسم الضحكة على وجوه الجمهور من العرب والمصريين، ليترك وراءه إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية التي لا يستطيع أحد إنكارها.

وترصد "الدستور" أبرز إيفيهاته التي قالها واستطاعت أن تخلد في أذهان جمهوره.

"أنا مش قصير قزعة أنا طويل وأهبل"، وقالها في فيلم مطاردة غرامية، والفيلم من إنتاج عام 1968، وبطولة فؤاد المهندس وشويكار ومن إخراج نجدي حافظ.

"شيلوا الميتين اللي تحت"، وقالها مدبولي في مسرحية ريا وسكينة، وهي مسرحية كوميدية عرضت في عام 1980 على مسرح الحرية بالقاهرة، من بطولة شادية، سهير البابلي، عبدالمنعم مدبولي، أحمد بدير.

"كل شيء انكشف وبان".. قالها أيضًا في مسرحية ريا وسكينة.

"كنت مُغفلا"، وهى من أشهر إفيهات عبدالمنعم مدبولي وقالها في فيلم "الحفيد"، وهو من بطولة عبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار ونور الشريف وميرفت أمين ومحمود عبد العزيز، وأنتج عام 1974.

ومن أكثر إفيهاته الكوميدية في فيلم الحفيد أيضًا "مصطفى علوان عايز 50 بقرة لوحده".

"طيب يا صبر طيب"، وقاله مدبولي في فيلم مولد يا دنيا، وهو أحد أشهر الأفلام الاستعراضية، ومن بطولة عفاف راضي ومحمود ياسين وعبدالمنعم مدبولي وتوفيق الدقن.

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