أسر قيادي بارز بجماعة الحوثى و12 من مرافقيه

نجحت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، في أسر قيادي بارز بجماعة الحوثي، إلى جانب 12 من مرافقيه في مواجهات بمحافظة الضالع جنوب اليمن.



وتمكنت قوات الجيش الوطني من أسر القيادي الحوثي البارز أبو قاسم عادل أحمد العباد في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، وذلك وفق موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.



وأوضح موقع "سبتمبر نت" أنهُ تم أسر أبو قاسم ومرافقوه خلال تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بحبيل الكلب، كما استعادت قوات الجيش أسلحة وذخائر ضمن تعزيزات كانت على متن عربة النقل التي كانت تقل القيادي ومرافقيه.



وكشف التحالف العربي أمس عن إحباط هجوم حوثي بزورق مفخخ استهدف أحد السفن التجارية في البحر الأحمر.