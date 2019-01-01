مدرب الجزائر يهاجم منتقديه قبل موقعة كوت ديفوار

لم يخف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر تفاؤله بإمكانية عبور منتخب كوت ديفوار، عندما يلتقيان بعد غد الخميس، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر.



وترك بلماضي، الانطباع في حديث للتليفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء، أنه يعرف كل خبايا منتخب كوت ديفوار بعدما شاهده أمس الإثنين في المباراة التي تغلب فيها على مالي 1-0، في دور الـ16 من البطولة.



ونوه بلماضي، بأن اللاعبين تأثروا بالصور التي تبرز فرحة الشعب الجزائري بالانتصارات التي تحققت حتى الآن، موضحا أنها ستكون دافعا قويا لهم لبذل كل ما في وسعهم من أجل التقدم في البطولة.



وقال بلماضي، إنه لم يكن ينتظر أن يحقق المنتخب كل هذه الإنجازات، مشددا على أنه كان يؤمن بالعمل الذي كان يقوم به، وبكفاءة الطاقم المساعد.



كما أشاد بالسلوك المثالي للاعبين منذ انطلاق الاستعدادات بداية يونيو حزيران الماضي، لافتا إلى تواصله الدائم معهم.



وهاجم بلماضي، مجددا، المحللين والنقاد الذين انتقدوه بسبب قائمة اللاعبين الـ23 التي ضمت عدلان قديورة لاعب خط وسط نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، قبل أن يصبح هذا اللاعب محل إشادة اليوم من قبل نفس الأشخاص.



كما ذكر أنه يعرف جيدا إمكانيات لاعبي المنتخب الجزائري وهو ما ساعده على إخراج أفضل ما لديهم، بخلاف ما حدث مع المدربين السابقين.

