وحدة نزاهة ألعاب القوى تعاقب الثنائي الكيني

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، إيقاف متسابقين اثنين من كينيا، من بينهما بطلة سابقة في ألعاب الكومنولث، بسبب مخالفة قواعد المنشطات.



وذكرت وحدة النزاهة في بيان عبر موقعها، أنها عاقبت العداءة جويس شيبكيروي، بطلة أفريقيا والكومنولث في سباق 10 آلاف متر في 2014، بسبب وجود بيانات متناقضة في جواز سفرها البيولوجي.



وأضافت وحدة النزاهة، أنها فرضت أيضًا عقوبة إيقاف بحق العداء جاكوب كيبيت كينداجور، الذي احتل المركز الثاني في ماراثون هامبورج وإسطنبول في 2017، وحل خامسا في ماراثون اسطنبول العام الماضي.



وتلقى نحو 60 متسابقا عقوبات بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات في السنوات الخمس الماضية، من بينهم ريتا جيبتو الفائزة بماراثون بوسطن وشيكاغو، وجميما سامجونج الفائزة بسباق الماراثون في أولمبياد 2016.