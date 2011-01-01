جوناس أوليفيرا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس أوليفيرا اليوم، الثلاثاء، إسدال الستار على مسيرته مع كرة القدم، وذلك في حفل تكريم داخل ملعب (النور) معقل بنفيكا البرتغالي.



وأشار صاحب الـ35 عاما في فيديو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنادي العاصمي "جماهير بنفيكا الشغوفة، أسجل هذا الفيديو لكي أبلغكم بأنني قررت بالاتفاق مع بنفيكا في هذه اللحظة على إنهاء مسيرتي كلاعب محترف لكرة القدم".



ومن المقرر أن يكرم بطل البرتغال لاعبه الذي ارتدى قميصه على مدار 5 مواسم قبل مباراة أندرلخت البلجيكي الودية التي يفتتح بها الفريق استعداداته للموسم الجديد.



وكان عقد جوناس ممتد مع "النسور" عام آخر، وحسبما نشرت الصحافة المحلية، توصل لاتفاق مع إدارة النادي للحصول على قيمة العام المتبقي في العقد والمقدرة بنحو 3 ملايين يورو صافية من الضرائب.



وانضم جوناس لصفوف بنفيكا في صيف 2014 قادما من فالنسيا الإسباني، وبات العنصر الأساسي في هجوم الفريق منذ ذاك الحين، حيث خاض 183 مباراة وسجل 137 هدفا.



ويمتلك جوناس في جعبته 4 ألقاب في الدوري، ولقب في كأس البرتغال، واثنين في كأس الرابطة، ومثلهما في كأس السوبر المحلي.



وقبل الانتقال لصفوف بطل البرتغال، ارتدى جوناس قميص فريقي سانتوس وجريميو في البرازيل، قبل أن يستقر به الحال في القارة العجوز في 2011 عبر بوابة "الخفافيش".



وعلى مدار المواسم الأربعة التي لعب فيها جوناس مع فالنسيا، شارك في 156 مباراة في جميع البطولات وسجل 51 هدفا.



وعلى الصعيد الدولي، شارك المهاجم المخضرم في 12 مباراة بقميص "السيليساو"، وشارك معه في بطولة كوبا أمريكا قبل 3 سنوات بالولايات المتحدة.