تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام، والتي يشارك فيها 24 منتخبًا للمرة الأولى، وبعد انتهاء مباريات دور الـ16 خلال الأيام الأربعة الماضية والتي انتهت بتأهل 8 منتخبات آخرها منتخب تونس الذى خطف البطاقة الأخيرة من غانا باستاد الإسماعيلية مساء الاثنين، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية القوت الأصلى والإضافى بنتيجة 1 - 1.



تُقدم "الدستور" جدول مواعيد مباريات دور الـ 8 بكأس الأمم الإفريقية.



الأربعاء 10 يوليو



السنغال × بنين، 6 مساء بملعب الدفاع الجوى.



نيجيريا × جنوب أفريقيا، 9 مساء باستاد القاهرة.



الخميس 11 يوليو



كوت ديفوار × الجزائر، 6 مساء باستاد السويس.



مدغشقر × تونس، 9 مساء باستاد السلام.



