جوميز يختار أفضل لاعب في الهلال السعودى

كشف المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، عن أفضل لاعب في فريقه من اللاعبين السعوديين، وذلك خلال حوار بثه الحساب الرسمي للنادي الأزرق بموقع تويتر.



واختار جوميز زميله سلمان الفرج أفضل لاعب في الهلال، بسبب الإمكانيات و"التكنيك" العالي الذي يتمتع به حسب قوله، والروح القيادية والحماس داخل أرضية الملعب.



ولم يكن جوميز هو اللاعب الوحيد الذي اختار الفرج أفضل لاعب، فقد سبقه إدواردو وعدد من المحترفين والمدربين الأجانب.



واختار جوميز أيضا محمد كنو، الذي شدد على أنه تطور في الموسم الماضي بشكل كبير، وامتدح أيضا الظهيرين محمد البريك، وياسر الشهراني، وقد أوضح أنه فخور باللعب مع هؤلاء اللاعبين الذين يملكون هذه الإمكانيات العالية.



وأكد جوميز أن سبب توقيعه لنادي الهلال كان لقوة الفريق الذي يراه الأفضل في آسيا والمملكة، مشيرا إلى أنه قدم إلى النادي من أجل خوض تحد جديد، وكسب المزيد من الألقاب.



وأوضح اللاعب الفرنسي أنه سأل أصدقائه عن الهلال قبل مجيئه وأخبروه بأنه الفريق الأكبر في هذا الجزء من العالم.



ووصف جوميز الدوري السعودي بالصعب لوجود لاعبين وأندية قوية، مؤكدا أن الفرق الصغيرة أيضا لا تعطي مساحات للهلال، وهذا ما يزيد من صعوبة الأمر.



