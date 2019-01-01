البرازيل تواجه بيرو وديًا في لوس أنجلوس

تحتضن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وبيرو، في سبتمبر المقبل.



وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين لبدء مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.



وتم الاتفاق على إقامة المباراة قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.



وكان المنتخب البرازيلي قد توج بلقبه التاسع في بطولة المنتخبات الأقدم في العالم، بالفوز على بيرو بنتيجة 3-1.



وستكون المواجهة الودية المقبلة هي الثالثة بين الطرفين هذا العام، بعد أن التقيا في دور مجموعات كوبا أمريكا وانتهى اللقاء بفوز كاسح للسامبا بخماسية نظيفة.

