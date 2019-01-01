الاتحاد السوداني يطيح بود هاشم ويحول الموردة للملحق

قبلت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني، اليوم الثلاثاء، استناف نادي الموردة ضد قرار لجنة المسابقات الذي صدر أمس الإثنين، والذي قضى بهبوطه من الممتاز.



وألغت الاستئنافات قرار لجنة المسابقات وقررت في اجتماعها الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد كرة القدم السوداني، والذي ترأسه محمد الحسن الرضي نائب رئيس اللجنة، وقررت هبوط ود هاشم وخوض الموردة لمباراة الملحق، وهما فريقان خاضا دوري التحدي المؤدي للهبوط من الممتاز مؤخرًا.



وأوضح الحسن الرضي، أن اللجنة، نظرت بموضوعية وقانونية في الاستئناف المقدم بعد قبوله شكلًا.



وأضاف أنهم من بعد التداول والتدقيق تأكدوا من مخالفة لجنة المسابقات لجزئيات مهمة، مشيرًا إلى أن تعديلات شروط المنافسة التي تمت لم تلغ النصوص الموضحة للهبوط في اللائحة الأصل، وبذلك يتم الاحتكام إليها والتي تؤكد الاحتكام إلى نقاط الفريقين بدوري المجموعتين.



واستطرد أن الموردة تحصل على 19 نقطة، مقابل 15 لود هاشم سنار، وبالتالي فقد قرروا هبوط ود هاشم مباشرةً من الدوري الممتاز، على أن يلعب الموردة مباريات ملحق البقاء أو الهبوط بالدوري الممتاز.



وكان فريقا الموردة وود هاشم قد تساويا في عدد النقاط، بنهاية دوري التحدي برصيد 6 نقاط.



وفي سياق آخر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مباراتي ملحق الدوري الممتاز من الأربعاء إلى الخميس 11 يوليو الحالي، وذلك عقب ما استجد بقرار لجنة الاستئنافات اليوم الثلاثاء.



وقالت اللجنة المنظمة أن مباراة الأهلي مروي والميرغني كسلا، سوف تلعب باستاد مدينة رَبَك، بينما سوف تلعب مباراة الموردة الخرطوم والأهلي عطبرة على استاد كوستي.