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تقارير ومتابعات

7 معلومات عن حمى الخنازير الأفريقية التي انتشرت في بلغاريا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:36 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أعلنت وكالة الأمن الغذائي الوطنية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، ظهور حالات تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية، بين خنازير منزلية في ست قرى بإقليم بليفين في شمال البلاد.

وأضافت الوكالة في بيان أنه سيتم إعدام كل الخنازير في القرى الست، حيث تأكد تفشي المرض، وإنشاء منطقة حجر صحي في نطاق ثلاثة كيلومترات حول كل قرية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حمى الخنازير الأفريقية التي تهدد بلغاريا.

- تصيب حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى الخنازير لكنها لا تصيب الإنسان إلا في حالات نادرة.
- ظهرت ثلاث حالات أخرى في بليفين الأسبوع الماضي.
- حذرت الوكالة المزارعين من إخفاء الخنازير المنزلية أو محاولة نقلها من القرى وبيعها إذ أن ذلك قد يزيد من انتشار المرض.
- فيروسات حمى الخنازير الأفريقية وما يتصل بها تُسمى "الفيروسات الأصفارية".
- هي عائلة من الفيروسات و التي تصيب بالدرجة الأولى الخنازير، مما أدى اٍلى ظهور حمى الخنزير الافريقي، وكل فيروسات هذه العائلة مغلفة و بجينوم ثنائي سلسلة الدنا.
- توجد عدة أنواع، البعض منها قادر على اٍصابة الاٍنسان.
- الفيروسات الأصفارية تشترك في الكثير من بنى الجينوم واٍستراتيجيات التنسخ مع الفيروسات جدرية وفيروسات الطحالب حقيقية النواة لكن لديها فيريون يختلف عن الفيروسات جدرية والعديد من الخصائص الأخرى التي تميزها عن هذا الأخير.



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