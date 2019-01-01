ريال مدريد يعرض ماريانو دياز على آرسنال

يعيش جمهور آرسنال أزمة حقيقية هذا الصيف بعدما تأكدت مخاوفهم من قلة الأموال المتوفرة للقيام بالصفقات الصيفية، وبينما يرتبط الفرق الكبرى بأسماء كبيرة في سوق الانتقالات، يرتبط اسم آرسنال بأسماء أقل جودة.



الفريق اللندني على وشك أن يُبرم ثاني صفقاته الصيفية بعد جابرييل مارتينيلي، وهو المدافع الفرنسي ويليام ساليبا من سانت إتيان وقد يكلف خزينة النادي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.



ومع ذلك فقد عُرض على آرسنال المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز من قبل ريال مدريد، والأفضل أنهم قدموا تسهيلات للفريق اللندني في الدفع وفقًا لصحيفة ميرور سبورت.



بالإضافة إلى تخفيض في القيمة المطلوبة في المهاجم لتصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، ولهذا السبب قد يفكر آرسنال في التخلي عن فكرة التعاقد مع يانيك كاراسكو والذي يعد الهدف الهجومي الأول هذا الصيف.



دياز شارك في 13 مباراة مع ريال مدريد في الدوري في الموسم الماضي واستطاع التسجيل في ثلاث مناسبات وبعد استقدام الفريق الملكي ليوفيتش فإن موقفه قد يكون صعبًا جدًا ولن يجد الكثير من الوقت للمشاركة.