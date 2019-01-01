وزير التعليم السعودي يكشف تفاصيل لائحة وسلم الرواتب للوظائف التعليمية الجديدة‎

قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء، إن المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل ستستمر بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.



وأوضح الوزير أن اللائحة وسلم الرواتب تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.



وأضاف آل الشيخ أن من ”أبرز الجوانب الإيجابية في هذا الجانب رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلًا عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر“.