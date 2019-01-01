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محافظات

محافظ الإسكندرية: ملف التعليم في مقدمة اهتماماتنا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
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قال محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن ملف التعليم أحد أهم الملفات التي تتصدر أولى أهتماماتنا بجانب ملف الصحة، باعتبار أن التعليم والصحة من الأعمدة الأساسية التي تبني عليها الدول.

ولفت المحافظ - خلال كلمته في حفل ختام فعاليات مبادرة ضمان جودة التعليم الأساسي تحت شعار "معا لتعليم أفضل" - إلى المشروعات الأخرى التي تعمل عليها المحافظة كمشروعات المنظومة المتكاملة للنقل الجماعي، والنظافة، ومشروعات الصرف الصحي والتعامل مع الأمطار وغيرها من الملفات الأخرى.

وطالب المحافظ بضرورة نشر مبادرة "معا لتعليم أفضل" التي تهدف إلي ضمان جودة التعليم الأساسي بالمدارس قائلا: "إنكم بمثابة رجال التعليم"، مؤكدا أن التعليم هو القيمة الحقيقية والرئيسية التي يجب أن نتركها لأبناءها.

وأثني المحافظ علي دور المجتمع المدني لمشاركتهم في مبادرة التعليم والدعم المستمر للعملية التعليمية بمدارس الإسكندرية، موجها الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في مبادرة ضمان جودة التعليم الأساسي.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور رشدي زهران رئيس لجنة التعليم بالمحافظة، إلي حرص محافظ الإسكندرية منذ توليه مهام منصبه، على إنشاء "لجنة التعليم" للارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، وتعزيز استراتيجيات تطوير التعليم على مستوي المدارس، موضحا أن اللجنة بدأت بالفعل تحقيق تلك الاستراتيجية من خلال بدء العمل في تطوير 30 مدرسة على مستوي المحافظة كمرحلة أولى، حيث تم حصر جميع احتياجات المدارس، ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إقامة 174 ندوة تثقيفية وتوعوية للطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء في المجالات المختلفة خلال فترة المبادرة التي تم إطلاقها وتنفيذها من خلال لجنة التعليم بالمحافظة وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية جامعة الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إقامة 8 فصول لمحو الأمية في الإدارات التعليمية المختلفة وتوفير رحلات لعدد 800 طالب، وتوفير تدريب مهني لعدد 234 من القائمين علي العملية التعليمية.

وخلال الفعاليات؛ كرم محافظ الإسكندرية أعضاء لجنة التعليم، وقام بتكريم مدربي التدريب المهني للمعلمين والمتدربين، ومدربي برنامج الندوات التثقيفية واللقاءات التوعوية، وتكريم القائمين بالتدريس في مشروع محو الأمية، والقائمين على الأنشطة الطلابية، وتكريم منسقي التدريب داخل المدارس، والمسئولين بالمدينة الجامعية.

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