رئيس "الانتقالي السوداني" يتعهد بدعم ومساندة كافة الفئات البسيطة

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بدعم ومساندة كافة الفئات وأصحاب المهن البسيطة حتى يقوموا بدورهم من أجل البناء والرفاهية.



ووعد البرهان -خلال جولة تفقدية لعمال النظافة وبناء في شارع النيل بالخرطوم اليوم الثلاثاء- بتوفير سبل العيش الكريم وعدم مضايقة كل من يعمل عملًا شريفًا، من أجل الكسب المشروع، مطالبًا بتوفير فرص عيش أفضل لهم.



وقال إن البلاد تتطور بهمة أبنائها، خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود والعمل لنهضة البلاد ومحاربة الفقر والبطالة، مشيدًا بصبر العمال مطالبا بتسجيل أسماء كل العمال والباعة الجائلين بشارع النيل ليتم دعمهم المعنوي والمادي