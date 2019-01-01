بنفيكا يقدم عرضا رسميا لضم حارس يوفنتوس

بعد عودة جيجي بوفون من جديد ليوفنتوس، وخاصة مع قبوله بدور الحارس البديل، أصبح ماتيا بيرين أقرب للخروج من البيانكونيري في الصيف الجاري.



بيرين انضم ليوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من جنوى الإيطالي، لتعويض رحيل جيجي بوفون، ولكن مع عودة الأسطورة أصبح الأمر صعبًا بالنسبة للحارس صاحب الـ26 عامًا.



أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن نادي بنفيكا البرتغالي قدم عرضًا رسميًا ليوفنتوس من أجل ضم اللاعب، ولم يمانع البيانكونيري منتظرًا رد الحارس.



وِأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن الحارس يأخذ وقته قبل أن يعطي الإجابة النهائية للبيانكونيري، حيث يرى بأنه قد يكون له مستقبل في يوفنتوس الموسم المقبل.