الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الحصول على راحة سلبية أمس، وذلك ضمن البرنامج التحضيري لمواجهة الزمالك ضمن مؤجلات الجولة الــ27 في بطولة الدوري الممتاز والمقررة يوم 24 يوليو الجاري.



شهد المران عودة الغاني ريتشارد بافور قلب دفاع الدراويش بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، ومن المقرر عودة الناميبي بنسون شيلونجو خلال الساعات المقبلة.



وخضع لاعبو الفريق خلال المران لتدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف التونسي أكرم إبراهيم علياوي مدرب الأحمال والذي انضم حديثا للجهاز الفني، بعد موافقة المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي، المشرف العام على قطاع الكرة على انضمامه.



وخاض الثنائي محمد صادق وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران، قبل أن يختتم الجهاز الفني للفريق التدريبات بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم إيقافها عدة مرات لتصحيح الأخطاء.



ومن المقرر أن يلعب فريق الدراويش مباراتين وديتين ضمن برنامج استعداداته للزمالك، الأولى مع المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب الإسماعيلية الرئيسي، والثانية مع فريق الكهرباء أحد يومي السبت أو الأحد المقبلين على الملعب نفسه وذلك ضمن سلسلة الوديات استعدادا للموسم الجديد.