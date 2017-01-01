"سكاي": وفد من إنتر ميلان يصل مانشستر لحسم صفقة لوكاكو

أفادت شبكة "سكاي" الإنجليزية، أن هناك وفد من إنتر ميلان سيصل إلى مدينة مانشستر، لحسم صفقة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد.



لوكاكو هدفًا أساسيًا لإنتر ميلان بطلب من المدرب أنتونيو كونتي، الذي كان يريد ضمه عندما كان مدربًا لتشيلسي الموسم قبل الماضي.



وأكدت "سكاي" أنه سيصل وفد من إنتر ميلان خلال أيام قليلة، لحسم صفقة اللاعب، والتفاوض بشكل رسمي مع إدارة مانشستر يونايتد.



يونايتد يرفض التخلي عن اللاعب بأقل من 75 مليون جنية إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي في 2017 لإيفرتون من أجل ضم لوكاكو.



لوكاكو لديه عقد مع مانشستر يونايتد حتى 2022، ولكن في الوقت ذاته يمكن لإدارة الشياطين الحمر، أن تتفاوض مع إدارة النيرازوري، لرغبة اللاعب في الرحيل.



لوكاكو موجود حاليًا مع النادي الإنجليزي في أستراليا بعد أن عاد للتدريبات، لكنه يعرف بأن مستقبله في الموسم المقبل الأقرب له ملعب جوسيبي مياتسا.