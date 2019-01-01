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رياضة

منتخب تونس يبدأ استعداداته لمواجهة مدغشقر في ربع نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:32 م
جريدة الدستور
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بدأ لاعبو منتخب تونس اليوم الثلاثاء استعداداتهم لمواجهة مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر حتى التاسع عشر من يوليو الحالي.

وكان منتخب تونس قد تأهل من دور الـ16 لكان 2019 بعد فوزه على غانا بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت بينهما بالأمس.

وخاض لاعبو تونس الذين شاركوا أمام غانا بالأمس مرانا خفيفًا في حين أدى البدلاء تدريبات قوية في إطار التحضير لمواجهة مدغشقر.

وتقام مباراة تونس ومدعشقر على ملعب السلام بالقاهرة صمن منافسات دور الـ 8 لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حتي 19 يوليو القادم.

وتغادر بعثة تونس الإسماعيلية مساء اليوم فى طريقها إلى القاهرة للمبيت قبل مواجهة مدغشقر في ربع نهائي كان 2019.

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