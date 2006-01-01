"كرمه السادات".. أبرز الجوائز التي حصل عليها عبدالمنعم مدبولي

تمر اليوم ذكرى رحيل ملك الكوميديا، عبدالمنعم مدبولي، الذي استطاع أن يرسم الضحكة على وجوه الجمهور من العرب والمصريين، ليترك وراءه إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية التي لا يستطيع أحد إنكارها.



ويرصة "الدستور" أبرز الجوائز التي حصل عليها عبدالمنعم مدبولي خلال مشواره الفني.



جائزة أحسن ممثل في السينما عن أفلامه فيلم "الحفيد" وفيلم "أهلا يا كابتن" وكذلك فيلم "مولد يا دنيا"

في عام 1986 حصل على جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات.

في عام 1983 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

في عام 1984 حصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله.

وقد قام بتكريمه الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات بشهادة تقدير خاصة في أكاديمية الفنون، وذلك عن دوره في مسلسل أبنائي الأعزاء..شكرا.

كما يعد أول فنان عربي كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية.

قام المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2006 بتكريم اسم الفنان.

