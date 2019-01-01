مؤتمر الجامعات الأفريقية يطالب بالتنسيق في مجال البحث العلمي والتكنولوجي

طالب المشاركون في مؤتمر قادة مؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية بالتنسيق في مجال البحث العلمي والتكنولوجي لضمان الجودة والابتكار.

وأكد الدكتور بيتر اوكو باكولا، رئيس مجلس إدارة الجامعة القومية المفتوحة بنيجيريا خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي العشرين لقادة مؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري،، ضرورة تعاون الدول الأفريقية في تطوير التعليم العالي وتنفيذ نظام ضمان الجودة لتحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية واستغلال الموارد البشرية على الوجه الأمثل.

وقال باكولا، إنه يجب تفعيل الحراك الأكاديمي بين دول القارة الأفريقية من خلال الاتفاق مع نظم ضمان جودة التعليم من أجل وصول المهارات إلى السوق ودعم التعاون بين الدول لتوفير الحلول المستدامة للمشكلات الأفريقية.

و من جانبه، أشار الدكتور ألوسولا أويوولي، الرئيس السابق لاتحاد الجامعات الأفريقية والرئيس السابق للجامعة الفيدرالية للزراعة أبيوكوتا نيجيريا، إلى اختلاف النظم التعليمية بين الدول الأفريقية، مؤكدا ضرورة التنسيق بينها لتسهيل الحراك الأكاديمي وتوثيق هذا بين البلدان لتحقيق التكامل بين دول القارة السمراء من خلال التعاون الإقليمي، وتفعيل المشاركة الإيجابية وتطوير مناهج التعليم.

واكد أويوولي، ضرورة العمل على إقرار خطة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأفريقي بشأن المؤهلات الدراسية لضمان تفعيل نظام الجودة في أفريقيا، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد من الاتفاقيات لتوحيد ضمان الجودة على مستوى أفريقيا تساعد على تنقل حركة الأكاديميين، والاعتراف بالدراسات العلمية من أجل تدعيم التواصل الإقليمي والتعاون الدولي.