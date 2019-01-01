مانشستر يونايتد ينافس باريس سان جيرمان على ضم باكايوكو

قرر نادي مانشستر يونايتد الدخول في منافسة شرسة مع نظيره نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم لاعب فريق تشيلسي "تيمو باكايوكو" هذا الصيف.



وكان اللاعب الفرنسي قد قضى الموسم الماضي مُعارًا لصالح فريق ميلان، ولكن النادي الإيطالي قرر عدم شراؤه بشكل دائم من تشيلسي.



وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مانشستر يونايتد لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات "باكايوكو" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وأفادت أن مهمة الشياطين الحمر لن تكون سهلة على الإطلاق حيث يتواجد اللاعب ذاته على رادار سان جيرمان.



ونال "باكايوكو" إعجاب المدرب "أولي جونار سولشاير" حيث يرى أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا قادر على إضافة المزيد من القوة والدعم في خط الوسط، خاصة من الناحية الدفاعية.



وأوضحت أن "باكايوكو" قد يُفضل الانتقال إلى النادي الباريسي حيث مسقط رأسه في فرنسا.



وأكدت الإذاعة ذاتها أن نادي آرسنال مهتم كذلك بضم "باكايوكو" في الميركاتو الصيفي الجاري.



"باكايوكو" يمتلك عقدًا ساريًا مع تشيلسي حتى عام 2022.



