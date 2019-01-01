رحلة عبد المنعم مدبولي من "المسرح الحر" إلى "ريا وسكينة"

تمر اليوم ذكرى رحيل ملك الكوميديا، عبد المنعم مدبولي، الذي استطاع أن يرسم الضحكة على وجوه الجمهور من العرب والمصريين، ليترك وراءه إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية التي لا يستطيع أحد إنكارها.



وترصد "الدستور" حكايات مدبولي مع المسرح.



شارك مدبولى في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم قام بتأسيس فرقة تحمل اسم المسرح الحر عام 1952، ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر: "الأرض الثائرة "، "حسبة برما"، "الرضا السامى"، "خايف اتجوز"، "مراتى بنت جن"، "مراتى نمرة 11"، "كوكتيل العجائب".



إضافة إلى ذلك شارك مدبولي في كتابة العروض المسرحية مثل كفاح بورسعيد، والتي كانت عبارة عن مجموعة من المسرحيات القصيرة أخرجها كلاً من سعد أردش وصلاح منصور.



انضم مدبولى بعد ذلك إلى فرقة التليفزيون المسرحية والتي كان يترأسها السيد بدير، بعدها تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أكثر من أربعة عروض منها : "جلفدان هانم "، "أنا وهو وهي"، "دسوقي أفندي"، "مطرب العواصف"، "أصل وصورة"، "حلمك ياشيخ علام". المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف ، جفلدان هانم، وسط البلد. كما اخرج لفرقة إسماعيل يس عملين هما: 3 فرخات وديك، وأنا وأخويا وأخويا.



شارك مدبولى في تكوين فرقة الفنانين المتحدين، وقدم من خلالها أبرز العروض المسرحية وهي: "البيجاما الحمراء"، "الزوج العاشر"، "العيال الطيبين"، ثم انفصل عنها عام 73 ليكون في عام 75 فرقته الخاصة "المدبوليزم" وقدم من خلالها عروض: "راجل مفيش منه"، "يامالك قلبي"، "مولود في الوقت الضائع"، "مع خالص تحياتى"، "حمار ماشالش حاجة".



شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا ومنها: "السكرتير الفني" بطولة كل من الفنان فؤاد المهندس وشويكار، و"المغناطيس"، "الناس اللي تحت"، "بين القصرين"، "زقاق المدق"، "ريا وسكينة".



