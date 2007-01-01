مكلارين يحافظ على تشكيلة سائقيه في بطولة العالم

بدد مكلارين أي تكهنات صيفية، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن الاحتفاظ بتشكيلة السائقين لديه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، معتمدًا على الثنائي لاندو نوريس وكارلوس ساينز في العام المقبل.



وكان من المتوقع استمرار نوريس (19 عامًا) بعد تحقيق أفضل انطلاقة لسائق بريطاني منذ لويس هاميلتون في 2007 بينما يملك الإسباني ساينز عقدًا يمتد لعدة سنوات بعد الانضمام من رينو بنهاية العام الماضي.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن الرواتب رغم أن الفريق أشار إلى أن نوريس قد يتقاضى نفس الأجر السابق.



وقال أندرياس زايدل رئيس مكلارين للصحفيين "إنهما يشكلان مستقبل الفريق"، مشيرًا إلى أن نوريس اجتاز "فترة التجارب" بنجاح.



وأضاف "نريد التطور معا ونأمل في تحقيق نفس الطفرة مع الفريق".



ولم يفز مكلارين بطل العالم السابق بأي سباق منذ 2012 ولم يتوج بلقب منذ 2008 لكنه يأمل في التألق بين جماهيره في سباق جائزة بريطانيا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.



ويحتل مكلارين المركز الرابع ببطولة الصانعين بعد 9 سباقات من إجمالي 21 متقدما بفارق 20 نقطة عن رينو الذي يزوده بمحركات.



وتابع زايدل "لا اعتقد أن هناك تناغم أفضل من الذي يحظى بها السائقان في مكلارين. يقودان بشكل جيد مع الفريق ونحن في طريق التعافي. وضعا مصلحة الفريق في المقدمة وهذا ليس سهلا على سائقي السباقات".