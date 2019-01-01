لاعبو الجزائر: الواقعية والجدية طريقنا لعبور كوت ديفوار

عاد المنتخب الجزائري لكرة القدم للتدريب بكامل لاعبيه وتحت قيادة مديره الفني جمال بلماضي، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار بعد غد الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.



وشهدت التدريبات التي أقيمت على ملعب "بترو سبورت" في العاصمة المصرية القاهرة، تواجد كل اللاعبين دون استثناء، وبقيادة بلماضي الذي غاب عن تدريبات أمس التي حضرها اللاعبون البدلاء فقط، وذلك بعد سفره إلى مدينة السويس لحضور مباراة كوت ديفوار ومالي في دور الـ 16.



وقال رامي بن سبعيني مدافع رين الفرنسي في تصريحات صحفية: "نعاني بعض الإرهاق بعد المبارة الأخيرة أمام غينيا، لكننا نتمنى أن نسترجع قوتنا في اليومين المقبلين، نأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا حتى نهاية البطولة".



وأضاف: "لاعبو المنتخب الجزائري يتحلون بالواقعية بصرف النظر عن النتائج التي حققوها حتى الآن، نحن ندرك حجم المسؤولية التي تنتظرنا في مباراة كوت ديفوار، التي سنواجهها مثلما واجهنا المنافسين الآخرين. لم يعد هناك منتخبات قوية وأخرى ضعيفة في أفريقيا".



ولفت ابن سبعيني إلى أن تواجد المشجعين الجزائريين في مصر وقدوم آخرين سيزيد اللاعبين قوة وإصرارًا على الذهاب إلى أبعد دور في البطولة.



أما مهدي عبيد، لاعب خط وسط نادي ديجون الفرنسي فقال عن مواجهة كوت ديفوار: "هي مباراة سنلعبها كباقي المباريات. نحضر لها بجدية، ولن نتهاون مهما كان الأمر. صحيح أن منتخب كوت ديفوار منتخب كبير، لكننا عازمون على التأهل وإسعاد الجماهير الجزائرية".



وأشار عزالدين دوخة، حارس مرمى الرائد السعودي، إلى صعوبة المواجهة أمام كوت ديفوار، مؤكدا أن جاهزية لاعبي منتخب الجزائر هي التي ستحسم نتيجة المباراة.



وأكد دوخة أن عدم تلقي المنتخب الجزائري أي أهداف هو عامل إيجابي متمنيا مواصلة تحطيم كل الأرقام القياسية حتى نهاية البطولة.