لا للاكتناز

عندما هبط «نيل أرمسترونج» أول وأشهر رائد فضاء أمريكى على سطح القمر كتب فى مذكراته:



أنا إنسان واقعى ولست شخصية حساسة!!



فعندما تركت منزل والدى لم أبكِ..



عندما ماتت قطتى المدللة لم أبكِ..



عندما توفى والدى لم أبكِ.



عندما وجدت عملًا فى وكالة ناسا الفضائية، لم أبكِ..



عندما وضعت رجلى على القمر لأول مرة لم أبكِ.



ولكن حينما نظرت من هناك إلى الكرة الأرضية، خنقنى الحزن والغم ثم أجهشت بالبكاء وترددت فى تعليق العلم الأمريكى الذى كنت أحمله؛ وغرسه على وجه القمر.. أتعرفون السبب؟



حينما نظرت للأرض، من تلك الفاصلة الصغيرة، وأنا على وجه القمر، رأيتها كرة زرقاء كنقطة حقيرة بلا لون بلا حدود بلا قوميات بلا جنسيات.. بكيت وقلت فى نفسى على ماذا نتحارب نحن البشر ونقضى على بعضنا البعض؟



وضعت إصبعى الإبهام أمام الأرض ورأيت أنه غطى عليها بالكامل..



كنت أبكى بحرقة على الطمع والجشع الذى يعيشه عدد كبير من البشر دون حساب الحياة الأخرى وبكيت على كل هذا الجهل والعمى والتعصب الذى غرقنا فيه!!



ما أتفه الدنيا، ما أقصر الأيام.. إياك أن تعيش فى أنانية ومحبة للذات.. وللذات إياك أن تحيا فى طمع وجشع ناسيا إخوتك فى الإنسانية الذين يحتاجون لمساعدتك إياك أن تضيعها فى الخصام والنكد والتعصب الأعمى.. وكراهية الآخر و.. و.. لقد أوجدك الله لتكون نورا لمن حولك، وبركة لكل من يعرفك، لنشر رسالة الحب والسلام.

