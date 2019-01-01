الحريري: لن أدعو لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع

أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء أنه لن يدعو لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع.



يذكر أن زعيم الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان يطالب بإحالة ملف حادثة الجبل التي وقعت نهاية الشهر الماضي وقتل خلالها قياديون من حزبه، إلى المجلس العدلي، فيما يرفض وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، ذلك.



ويشهد مجلس الوزراء انقسامًا حول هذا الأمر بين مؤيد ومعارض.