رئيس وزراء اليونان الجديد يزور ألمانيا الشهر المقبل

يعتزم رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة ألمانيا الشهر المقبل بناء على دعوة وجهتها له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يقوم ميتسوتاكيس بتلك الزيارة بعد 20 أغسطس المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

ولن تكون هذه الزيارة أول زيارة خارجية يقوم بها ميتسوتاكيس منذ توليه منصبه كرئيس للوزراء، إذ أنه سيدأ زياراته الخارجية بزيارة قبرص في وقت لاحق هذا الشهر.