السجن مدى الحياة بحق مسؤول محلي سابق بالصين لحصوله على رشى

قضت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، بالسجن مدى الحياة بحق مسؤول محلي كبير سابق في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد؛ لحصوله على رشى.



وذكرت المحكمة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها قضت أيضًا بحرمان "تسنغ تشي تشيوان" العضو السابق باللجنة الدائمة للجنة مقاطعة قوانغدونغ للحزب الشيوعي الصيني والرئيس السابق لإدارة عمل الجبهة الموحدة في المقاطعة، من حقوقه السياسية مدى الحياة، ومصادرة جميع ممتلكاته الشخصية وإعادة جميع الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية وفوائدها إلى الدولة.



وأوضحت المحكمة أن تشيوان استخدم مناصبه المختلفة في الفترة من 2004 إلى 2017 في قوانغدونغ لمساعدة آخرين للحصول على أراضٍ ومشروعات مقابل الحصول بشكل غير قانوني على أموال وبضائع تزيد قيمتها على 141 مليون يوان (5ر20 مليون دولار).