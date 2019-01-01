مجلس الوزراء السعودي: تمديد خفض إنتاج النفط سيسهم في استقرار السوق

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء السعودي أشاد اليوم الثلاثاء بالاتفاق الذي توصلت إليه أوبك وحلفاؤها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2020.



وذكر مجلس الوزراء أن الاتفاق "سيسهم في استقرار أسواق البترول"، بحسب بيان نقلته الوكالة السعودية.



كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، اتفقوا هذا الشهر على تمديد خفض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2020.

