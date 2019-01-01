الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

رئيس وزراء جورجيا يرحب بقرار بوتين عدم فرض عقوبات ضد بلاده

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:05 م
رئيس الوزراء الجورجي
رئيس الوزراء الجورجي ماموكا
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه، اليوم الثلاثاء، أنه يرحب بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم فرض عقوبات على تبيليسي، مؤكدًا ضرورة ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب.

وقال رئيس الوزراء الجورجي - في تصريحات صحفية "بالطبع هذا القرار جيد ومرحّب به، موقفي الشخصي هو، أنه يجب ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب".

واعتمد مجلس الدوما الروسي في الجلسة العامة، في وقت سابق اليوم، بيانا أوصى فيه الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم المقترحات المناسبة إلى الرئيس.

لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الثلاثاء، عن عدم تأييده لفرض عقوبات اقتصادية ضد جورجيا قائلا "بالنسبة لفرض عقوبات مختلفة ضد جورجيا، لن أفعل ذلك احترامًا للشعب الجورجي".

وكان أحد مقدمي البرامج التلفزيونية في قناة "روستافي-2" الجورجية قد بدأ يوم الأحد الماضي برنامجه بالهجوم على الرئيس الروسي، ما أثار غضبًا شديدًا لدى عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في جورجيا، الذين أعربوا عن قلقهم من تأزم العلاقات الجورجية الروسية بشكل أكبر.

وشجب كل من الرئيس الجورجي ورئيس الوزراء أقوال مقدم البرنامج، فيما وصفت وزارة الخارجية الجورجية هذه التصرفات بأنها عمل من شأنه إثارة المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

النائب العام يحيل بلاغات ضد اتحاد الكرة إلى "الأموال العامة"

منذ يوم

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

منذ حوالي 5 ساعات

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

ستوديو

أحمد موسى يطالب بعدم السفر لتركيا: "تستغل أموالكم في دعم الإرهاب"

أحمد موسى: السعودية بدأت في سحب استثماراتها من تركيا.. فيديو

موسى: أمريكا يمكنها القبض على تميم ولكنها تستفيد من بقائه.. فيديو

المغربي رضوان جيد حكما للقاء جنوب إفريقيا ونيجيريا

ads

رياضة

مانشستر يونايتد ينافس باريس سان جيرمان على ضم باكايوكو

حارس تونس يقدم اعتذارًا على تصرفه في مباراة غانا

مكلارين يحافظ على تشكيلة سائقيه في بطولة العالم

لاعبو الجزائر: الواقعية والجدية طريقنا لعبور كوت ديفوار

الرئيس نيوز

لأول مرة في مصر: صرف "بدل بطالة" للعاطلين.. بشروط

إيمان أبو طالب: لا علاقة لنا أنا وزوجي بشركة "دابسي"

أبو العزائم: شراكة "العسكري" السوداني وقوى التغيير لن تكون حقيقية

أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية تطالب قطر بـ150 مليون دولار

منوعات

"الطفل بحالة جيدة".. عائلة تبيع ابنها عبر الإنترنت

أمريكا تسجل أول ولادة بـ"رحم مزروع" من متبرعة متوفاة

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

الكشف عن فائدة ميجان ماركل للعائلة الملكية

كشكول

٣٠٠ ألف جنيه لتجهيز مطبعة القاهرة الجديدة التعليمية

انطلاق الدورى الثقافى بمعهد العلوم الإسلامية

جامعة الأزهر تعقد دورة تدريبية تأهيلية لإعداد القادة

لجان الرأفة تبدأ مراجعة كراسات اجابات الراسبين بكنترولات الثانوية

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

دورات تدريبية متنوعة بثقافة أسيوط

"معالم مصر السياحية بعيون أطفالها".. ورشة فنية بثقافة الغربية

المركز الثقافي بطنطا يناقش إبداعات شباب الدلتا

"المنصورة للموسيقى العربية" تتألق في معرض دمياط للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك