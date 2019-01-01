محمد جمعة: أنقذت شخصا من الانتحار بشخصية "عم ضياء"

قال الفنان محمد جمعة، إن شخصية "عم ضياء" في مسلسل "الوصية" وجدت صدى واسع في الأوساط الفنية والشبابية، مشيرا إلى أنه فوجئ بإبراز جريدة الدستور لصورته على الغلاف بعد خروج مصر من كأس العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن مقولة "كله رايح" ذات منطق فلسفي وتهون كثيرا على من يمرون ببعض الأزمات.

وتابع "جمعة": "شخص دخل على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي وقال لي أنا عاوز انتحر، ولما اتكلمت معاه، وقلتله كله رايح، وعيش الحياة زي ما هي، والأمور هتتصلح، واتكلمت معاه شوية، في الآخر قالي انت عندك حق، وأنا أعتبر أن شخصية ضياء لو نجحت في إثناء شخص عن الانتحار فهذا يكفي".

وأكد أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مجال للبطولات الوهمية، وأنه لا يكترث بالسخافات.