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اقتصاد

إعادة الاكتتاب في سندات الخزانة الثلاثية الأمريكية أقل من المتوسط

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 10:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثية 857ر1بالمئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 39ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 3 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 38 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 861ر1% ومعدل التغطية 62ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح،و متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاث سنوات كان 54ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع الوزارة غدا سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، وسندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار يوم الخميس المقبل.

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