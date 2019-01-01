ملتقى الإعلاميات العرب يبدأ فعالياته بـ"الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية"

بدأ الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين، اليوم الثلاثاء، فاعلياته بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة بندوة حول "الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى".

وقال الإعلامي الرياضي أسامة الشيخ - في كلمة ألقاها خلال الندوة التي أدارتها الإعلامية الرياضية نرمين سامي - إن الصحفي الرياضي يواجه مشكلة؛ فهو مطالب بالتحقق من الشائعات التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي التي تسببت نشر الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة.

وحول عمل المرأة في مجال الإعلام الرياضي، أكد الشيخ أن المرأة بشخصيتها وكفاءتها قادرة على فرض نفسها داخل الساحة الإعلامية الرياضية.

شارك في الندوة أيضا محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة، والإعلامي الرياضي السعودي تركي العواد.

وعقب انتهاء الندوة عقدت ورشتي عمل الأولى تحت عنوان "صحافة التليفزيون" للمحاضرة الإعلامية ديما السايح، ثم عقدت ورشة عمل ثانية تحت عنوان "الصحافة الرقمية" للمحاضر الدكتور خالد ذكي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وفي ختام اليوم الأول للملتقى - الذي يعقد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي - أدار الناقد الرياضي عصام شلتوت والصحفية الجزائرية وسيلة بعطيش، جلسة نقاشية مفتوحة وذلك للرد على أسئلة واستفسارات الإعلاميات العربيات المشاركات في الملتقى.

ومن المقرر أن يختتم الملتقى فاعلياته غدا الأربعاء بإقامة عدد من الندوات وورش العمل.