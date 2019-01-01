مؤمن سلام: «الإرهابية» تقدس العنف.. وعناصرها مجموعة من النازيين

قال مؤمن سلام، أحد الإخوان المنشقين، إن الجماعة الإرهابية تدعو لقيم لا تلتزم بها، وتمارس أقصى درجات الاستبداد والقمع ضد من يخالفون رأى قياداتها، مشددًا على أن ثورة ٣٠ يونيو فضحت فساد وخيانة الجماعة.

وأضاف «سلام» أن التنظيم يجهل قواعد السياسة والاقتصاد والدين، ولا يؤمن بالسلمية كما يدعى، مشيرًا إلى أنه رأى الأعضاء يقدسون العنف تحت شعار الجهاد.



■ بداية.. ما المناصب التى توليتها داخل «الإخوان» ومتى بدأ انشقاقك؟

- عشت فى الجماعة عمرًا طويلًا يمتد لأكثر من ٣ عقود، وتدرجت فى المناصب داخلها إلى أن أصبحت عضوًا بالمكتب الإدارى بشعبة حوش عيسى فى البحيرة، وكنت مسئول الزراعيين على مستوى الجمهورية، لأنى كنت عضوًا بمجلس النقابة العامة للمهندسين الزراعيين.

أما عن الإخوان فلم أنشق عنها، لكنهم جمدونى وهمشونى منذ عام ٢٠٠٥، بسبب أفكارى الإصلاحية، خاصة أنى طالبتهم بإعادة هيكلة التنظيم وتمثيل المرأة داخل الجماعة وإقامة انتخابات حقيقية وغير صورية أو موجهة تختلف عما اعتادوه من إسناد المناصب لمن يرضون عنه.

كما أنى دعوتهم أيضًا إلى فصل الدعوة عن اجتهادات التنظيم البشرى الذى يؤخذ من قوله ويرد عليه، فأخبرونى أن أوامر التنظيم مقدسة مثل تقديس الملائكة لأمر الله وقالوا: «العصا لمن عصى»، فساعتها أدركت أن الجماعة كلها خطأ فى خطأ، لأنها تساوى بين أوامر الله وأوامر مكتب الإرشاد.

■ كيف تقيم الوضع الحالى للجماعة؟

- الإخوان لا حيلة لهم حاليًا، هم فقط خجلون من الاعتراف بالاستسلام، حتى لا ينفرط عقد الجماعة وتنفض عنها قواعدها.

■ ما أهم أخطاء التنظيم من وجهة نظرك؟

- القرار المأساوى من وجهة نظرى هو عدم موافقتهم على إجراء انتخابات مبكرة تحت رئاستهم وإشرافهم، كما طلب الشعب منهم قبل ٣٠ يونيو، لكنهم فى المقابل اختاروا طريق الدم ومواجهة الشعب والوطن وقواته المسلحة، التى حاولوا أخونتها فما وجدوا منها سوى أسود تنتصر لإرادة الشعب والوطن.

ونتيجة لما فعلوه وقالوه أخرجهم الله من الساحة وطردهم من السياسة وحصلوا على «كارت أحمر» من الشعب، والآن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج من التاريخ، وأصبح لديهم جيل كامل سيعانى فى عالم التيه لمدة لن تقل فى تقديرى عن ٤٠ عامًا.

■ هل تعتقد أن الجماعة قادرة على العودة للمشهد؟

- سيحاولون طبعًا، خاصة إذا لم ننجح فى القضاء على أفكارهم، لكنهم يحتاجون إلى فترة طويلة حتى ينسى الشعب جرمهم، بعدما كذبوا على الشعب وكذبوا على الله الذى قالوا إنه غايتهم، ثم اتضح أن غايتهم الكرسى فأخذهم الله بأفعالهم، والمشكلة أنهم يقرأون رسالة الله خطأ، ويعتقدون أن ما يمرون به هو ابتلاء وتمحيص وليس عقابًا، لذا فوضعهم الحالى سيستمر حتى يعترفوا بأخطائهم ويتوبوا.

لذا أقول مرة أخرى، الإخوان خرجوا من السياسة والتاريخ لمدة لن تقل عن ٤٠ عامًا، ولن يقوم التنظيم ثانيًا بسهولة بعدما دمروا أنفسهم وأصبح شبابهم لا يثق فيهم.

■ البعض ينادى بالمصالحة مع عناصر الإخوان وفتح الباب أمام المراجعات.. كيف ترى ذلك؟

- أرى أن باب المراجعات يجب أن يظل مفتوحًا أمام كل من كان بريئًا من الدم والتفجير والتخريب، بشرط أن يؤمن هؤلاء بالوطن، لا بعقيدة الجماعة «المتأسلمة»، لكن السؤال هو: هل سيعود الإخوان فعلًا إلى الوطن بشكل صادق أم أنها مجرد مرحلة من الوعود الكاذبة حتى تتمكن منهم الأطماع مرة أخرى وتتكرر المأساة من جديد؟.

أما عن المصالحة، فلا مصالحة بين دولة وتنظيم، فهم مغيبون «اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون»، فهم كذبوا حين قالوا إن الإسلام دين ودولة وجعلوه مرادفًا للوطن، والصحيح أن وطننا هو من استوعب هذا الدين، وهو من دافع عن هذا الدين والمؤمنين به، وصد عنهم هجمات التتار والصليبيين، وهو محفوظ بحفظ الله له، ولا يعفو قط عمن أجرم بحقه.

■ هل تعتقد أن قيادات الجماعة يرغبون فعلًا فى التوبة والاعتذار والدعوة للمصالحة؟

- محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وخيرت الشاطر، نائبه، يدركان تمامًا حجم الفشل الذى أصبحت فيه جماعتهما ويريان بعينهما مدى الانهيار الذى تمر به الجماعة، لكنهما رغم ذلك غير قادرين على اتخاذ قرار الاعتذار عما قاما به أو الإعلان عن العودة إلى صفوف الشعب.

والسبب فى ذلك- فى رأيى- هو الخوف من شباب الجماعة وانتقامهم، خاصة بعدما تسببت قرارات هؤلاء فى سجن هؤلاء الشباب وهروب آخرين إلى بلاد تعاملهم أسوأ أنواع المعاملة مثلما يحدث حاليًـا فى تركيا.

■ البعض يرى أن حزب «النور» السلفى يسير فى السياسة على خطى الإخوان.. فكيف ترى ذلك؟

- كتبت عدة مقالات من قبل وجهتها إلى قيادات حزب «النور»، وحذرتهم فيها من أن خطابهم الحالى الذى يمزج بين الدين والسياسية لا يختلف عن خطاب «الإخوان»، وقلت لهم إن المزاج الشعبى حاليًا أصبح فى خصومة مع فكر الإسلام السياسى وأكثر ميلًا للأفكار الوطنية.

ونصحتهم أكثر من مرة بألا يخوضوا الانتخابات أو يسعوا لحصد مقاعد فى مجلس النواب، وأرى أنه على عناصر الحزب بدء التدريب على الحياة السياسية من المحليات، بدلًا من تكرار أخطاء الإخوان.

■ أخيرًا.. ما الرسالة التى توجهها إلى الشباب المصرى؟

- أقول لشباب «الإخوان»: عودوا عن أفكاركم أو ستواجهون الموت بسبب فكر القيادات الإرهابية الحالية الذين سيقتلونكم بجهلهم ونفعيتهم، كما أقول للشباب والشعب المصرى كله: حافظوا على أنفسكم وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أرسله الله هدية لهذا الوطن من أجل أن يحفظه، كما حفظه أحمد بن طولون وصلاح الدين وقطز على مدار التاريخ.