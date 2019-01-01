الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

سياسي

مؤمن سلام: «الإرهابية» تقدس العنف.. وعناصرها مجموعة من النازيين

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
أحمد الجدى
طباعة
قال مؤمن سلام، أحد الإخوان المنشقين، إن الجماعة الإرهابية تدعو لقيم لا تلتزم بها، وتمارس أقصى درجات الاستبداد والقمع ضد من يخالفون رأى قياداتها، مشددًا على أن ثورة ٣٠ يونيو فضحت فساد وخيانة الجماعة.
وأضاف «سلام» أن التنظيم يجهل قواعد السياسة والاقتصاد والدين، ولا يؤمن بالسلمية كما يدعى، مشيرًا إلى أنه رأى الأعضاء يقدسون العنف تحت شعار الجهاد.

■ بداية.. ما المناصب التى توليتها داخل «الإخوان» ومتى بدأ انشقاقك؟
- عشت فى الجماعة عمرًا طويلًا يمتد لأكثر من ٣ عقود، وتدرجت فى المناصب داخلها إلى أن أصبحت عضوًا بالمكتب الإدارى بشعبة حوش عيسى فى البحيرة، وكنت مسئول الزراعيين على مستوى الجمهورية، لأنى كنت عضوًا بمجلس النقابة العامة للمهندسين الزراعيين.
أما عن الإخوان فلم أنشق عنها، لكنهم جمدونى وهمشونى منذ عام ٢٠٠٥، بسبب أفكارى الإصلاحية، خاصة أنى طالبتهم بإعادة هيكلة التنظيم وتمثيل المرأة داخل الجماعة وإقامة انتخابات حقيقية وغير صورية أو موجهة تختلف عما اعتادوه من إسناد المناصب لمن يرضون عنه.
كما أنى دعوتهم أيضًا إلى فصل الدعوة عن اجتهادات التنظيم البشرى الذى يؤخذ من قوله ويرد عليه، فأخبرونى أن أوامر التنظيم مقدسة مثل تقديس الملائكة لأمر الله وقالوا: «العصا لمن عصى»، فساعتها أدركت أن الجماعة كلها خطأ فى خطأ، لأنها تساوى بين أوامر الله وأوامر مكتب الإرشاد.
■ كيف تقيم الوضع الحالى للجماعة؟
- الإخوان لا حيلة لهم حاليًا، هم فقط خجلون من الاعتراف بالاستسلام، حتى لا ينفرط عقد الجماعة وتنفض عنها قواعدها.
■ ما أهم أخطاء التنظيم من وجهة نظرك؟
- القرار المأساوى من وجهة نظرى هو عدم موافقتهم على إجراء انتخابات مبكرة تحت رئاستهم وإشرافهم، كما طلب الشعب منهم قبل ٣٠ يونيو، لكنهم فى المقابل اختاروا طريق الدم ومواجهة الشعب والوطن وقواته المسلحة، التى حاولوا أخونتها فما وجدوا منها سوى أسود تنتصر لإرادة الشعب والوطن.
ونتيجة لما فعلوه وقالوه أخرجهم الله من الساحة وطردهم من السياسة وحصلوا على «كارت أحمر» من الشعب، والآن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج من التاريخ، وأصبح لديهم جيل كامل سيعانى فى عالم التيه لمدة لن تقل فى تقديرى عن ٤٠ عامًا.
■ هل تعتقد أن الجماعة قادرة على العودة للمشهد؟
- سيحاولون طبعًا، خاصة إذا لم ننجح فى القضاء على أفكارهم، لكنهم يحتاجون إلى فترة طويلة حتى ينسى الشعب جرمهم، بعدما كذبوا على الشعب وكذبوا على الله الذى قالوا إنه غايتهم، ثم اتضح أن غايتهم الكرسى فأخذهم الله بأفعالهم، والمشكلة أنهم يقرأون رسالة الله خطأ، ويعتقدون أن ما يمرون به هو ابتلاء وتمحيص وليس عقابًا، لذا فوضعهم الحالى سيستمر حتى يعترفوا بأخطائهم ويتوبوا.
لذا أقول مرة أخرى، الإخوان خرجوا من السياسة والتاريخ لمدة لن تقل عن ٤٠ عامًا، ولن يقوم التنظيم ثانيًا بسهولة بعدما دمروا أنفسهم وأصبح شبابهم لا يثق فيهم.
■ البعض ينادى بالمصالحة مع عناصر الإخوان وفتح الباب أمام المراجعات.. كيف ترى ذلك؟
- أرى أن باب المراجعات يجب أن يظل مفتوحًا أمام كل من كان بريئًا من الدم والتفجير والتخريب، بشرط أن يؤمن هؤلاء بالوطن، لا بعقيدة الجماعة «المتأسلمة»، لكن السؤال هو: هل سيعود الإخوان فعلًا إلى الوطن بشكل صادق أم أنها مجرد مرحلة من الوعود الكاذبة حتى تتمكن منهم الأطماع مرة أخرى وتتكرر المأساة من جديد؟.
أما عن المصالحة، فلا مصالحة بين دولة وتنظيم، فهم مغيبون «اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون»، فهم كذبوا حين قالوا إن الإسلام دين ودولة وجعلوه مرادفًا للوطن، والصحيح أن وطننا هو من استوعب هذا الدين، وهو من دافع عن هذا الدين والمؤمنين به، وصد عنهم هجمات التتار والصليبيين، وهو محفوظ بحفظ الله له، ولا يعفو قط عمن أجرم بحقه.
■ هل تعتقد أن قيادات الجماعة يرغبون فعلًا فى التوبة والاعتذار والدعوة للمصالحة؟
- محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وخيرت الشاطر، نائبه، يدركان تمامًا حجم الفشل الذى أصبحت فيه جماعتهما ويريان بعينهما مدى الانهيار الذى تمر به الجماعة، لكنهما رغم ذلك غير قادرين على اتخاذ قرار الاعتذار عما قاما به أو الإعلان عن العودة إلى صفوف الشعب.
والسبب فى ذلك- فى رأيى- هو الخوف من شباب الجماعة وانتقامهم، خاصة بعدما تسببت قرارات هؤلاء فى سجن هؤلاء الشباب وهروب آخرين إلى بلاد تعاملهم أسوأ أنواع المعاملة مثلما يحدث حاليًـا فى تركيا.
■ البعض يرى أن حزب «النور» السلفى يسير فى السياسة على خطى الإخوان.. فكيف ترى ذلك؟
- كتبت عدة مقالات من قبل وجهتها إلى قيادات حزب «النور»، وحذرتهم فيها من أن خطابهم الحالى الذى يمزج بين الدين والسياسية لا يختلف عن خطاب «الإخوان»، وقلت لهم إن المزاج الشعبى حاليًا أصبح فى خصومة مع فكر الإسلام السياسى وأكثر ميلًا للأفكار الوطنية.
ونصحتهم أكثر من مرة بألا يخوضوا الانتخابات أو يسعوا لحصد مقاعد فى مجلس النواب، وأرى أنه على عناصر الحزب بدء التدريب على الحياة السياسية من المحليات، بدلًا من تكرار أخطاء الإخوان.
■ أخيرًا.. ما الرسالة التى توجهها إلى الشباب المصرى؟
- أقول لشباب «الإخوان»: عودوا عن أفكاركم أو ستواجهون الموت بسبب فكر القيادات الإرهابية الحالية الذين سيقتلونكم بجهلهم ونفعيتهم، كما أقول للشباب والشعب المصرى كله: حافظوا على أنفسكم وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أرسله الله هدية لهذا الوطن من أجل أن يحفظه، كما حفظه أحمد بن طولون وصلاح الدين وقطز على مدار التاريخ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مدحت شلبي يكشف جنسية مدرب المنتخب القادم

منذ يوم

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

منذ أقل من ساعتين

"التابع الذليل".. شاهد فضيحة استقبال تميم في أمريكا بجراج سيارات

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد طاهر أبوزيد من ترشيحات اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"كُليته طلعت في دماغه".. تخاريف الإخوان عن جثة المشير عبد الحكيم عامر

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

ستوديو

أحمد موسى يطالب بعدم السفر لتركيا: "تستغل أموالكم في دعم الإرهاب"

أحمد موسى: السعودية بدأت في سحب استثماراتها من تركيا.. فيديو

موسى: أمريكا يمكنها القبض على تميم ولكنها تستفيد من بقائه.. فيديو

المغربي رضوان جيد حكما للقاء جنوب إفريقيا ونيجيريا

ads

رياضة

مانشستر يونايتد ينافس باريس سان جيرمان على ضم باكايوكو

حارس تونس يقدم اعتذارًا على تصرفه في مباراة غانا

مكلارين يحافظ على تشكيلة سائقيه في بطولة العالم

لاعبو الجزائر: الواقعية والجدية طريقنا لعبور كوت ديفوار

الرئيس نيوز

خبير سوداني: عقبات أمام الشراكة الحقيقية بين "العسكري وقحت"

لأول مرة في مصر: صرف "بدل بطالة" للعاطلين.. بشروط

إيمان أبو طالب: لا علاقة لنا أنا وزوجي بشركة "دابسي"

أبو العزائم: شراكة "العسكري" السوداني وقوى التغيير لن تكون حقيقية

منوعات

"الطفل بحالة جيدة".. عائلة تبيع ابنها عبر الإنترنت

أمريكا تسجل أول ولادة بـ"رحم مزروع" من متبرعة متوفاة

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

الكشف عن فائدة ميجان ماركل للعائلة الملكية

كشكول

٣٠٠ ألف جنيه لتجهيز مطبعة القاهرة الجديدة التعليمية

انطلاق الدورى الثقافى بمعهد العلوم الإسلامية

جامعة الأزهر تعقد دورة تدريبية تأهيلية لإعداد القادة

لجان الرأفة تبدأ مراجعة كراسات اجابات الراسبين بكنترولات الثانوية

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ثروت-الخرباوى
كرة النار
القس. رفعت فكرى
لا للاكتناز
منى رجب
حلول مبتكرة من أجل القاهرة
ماجد حبته
ماتت «الجماعة» ولسانها يكذب
المزيد
ads

الثقافة

دورات تدريبية متنوعة بثقافة أسيوط

"معالم مصر السياحية بعيون أطفالها".. ورشة فنية بثقافة الغربية

المركز الثقافي بطنطا يناقش إبداعات شباب الدلتا

"المنصورة للموسيقى العربية" تتألق في معرض دمياط للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك