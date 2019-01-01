"بوش" الألمانية تضخ استثمارات جديدة في مصر

قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إتش مصر المالكة للعلامة التجارية بوش الألمانية، الثلاثاء، إن شركته تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر ليكون الأول للشركة في أفريقيا العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج في 2021.



وأضاف ألفاريز في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن المصنع سيقام في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخاصة بالمصنع.



وقال الرئيس التنفيذي "اليوم هو الإعلان الرسمي عن وجودنا بالسوق المصرية.. وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان".



وقال ألفاريز إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيرًا في التصدير للدول الأفريقية عبر مصر، مضيفًا أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25% من سوق الأجهزة المنزلية في مصر، خلال السنوات الخمس المقبلة.



وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر 3 شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال الـ3 سنوات.



وتمتلك بي.إس.إتش الألمانية نحو 42 مصنعًا في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا.