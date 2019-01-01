طيران التحالف يشن 3 غارات جوية على تحركات للحوثيين في مأرب

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية على تحركات للحوثيين الإنقلابيين، بالقرب من قرية الربيعة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط اليمن.



وبحسب صحيفة المشهد اليمنية، تأتي هذه الهجمات لشل حركة الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تحاول خلق ثغرة لها للإضرار بمحافظة مأرب التي لقنت الميليشيات هزائم نكراء نتيجة لصمودها الأسطوري.



يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم نجحت قوات الجيش اليمني في تصفية 20 حوثيًا بينهم قيادي بارز وأسر 13 آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23، خلال مواجهات بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن، حسبما أفاد موقع سبتمبرنت التابع للجيش الوطني.