"الحدود الكندية": احتجزنا أكثر من 6 آلاف مهاجر بين عامي 2017 و2018

أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها احتجزت أكثر من ستة آلاف شخص في مراكزها بين عامي 2017 و2018، مقارنة بـ 4248 في 2016.

وقالت ستيفاني سيلفرمان من شبكة "ثينكينج فوروارد نيتوورك" وهي مجموعة تدافع عن المهاجرين، إنه "يتم إعادة تقييم ملفات السجناء بشكل دوري: المرة الأولى بعد 48 ساعة من الاحتجاز، ثم مرة أخرى بعد سبعة أيام، حتى يتم حل قضيتهم"، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لاحتجاز المهاجرين فـ"يستغرق الأمر من 48 ساعة إلى ثلاثة أشهر أو خمس سنوات".

وكشفت الإحصائيات أن 3.8% من المهاجرين المحتجزين في عامي 2017-2018 استمروا رهن الاحتجاز لأكثر من 99 يوما، بينما تم احتجاز 47.2% من المهاجرين لمدة 24 ساعة أو أقل.