رئيس مدغشقر يعبر عن إعجابه الشديد بآثار المتحف المصري بالتحرير

أعرب الرئيس أندري راجولينا رئيس مدغشقر، عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون وبراعة صنعها، وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية الموجودة بالمتحف المصري.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء للمتحف المصري بالتحرير، والتي كان في استقباله خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

وبدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة الحديثة وآثار الملكة حتشبسوت وتماثيل الملك تحتمس الثالث وآثار الملك رمسيس الثاني، كما تفقد قاعة الملك توت عنخ آمون والمومياوات الملكية واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف والقطع الأثرية به من الأثرية ناجية فانوس كبير أمناء المتحف المصري.