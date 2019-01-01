العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها في كريت

قال معهد في جامعة دريسدن الألمانية إن السلطات اليونانية عثرت اليوم الثلاثاء على جثة عالمة أمريكية تعمل بالمعهد بعد أسبوع من اختفائها في جزيرة كريت.



وكانت سوزان إيتن (60 عاما) وهي عالمة أحياء في معهد ماكس بلانك ذي الشهرة العالمية تحضر مؤتمرا في بلدة تشانيا عندما اعتبرت في عداد المفقودين في الثاني من يوليو.



وقالت السلطات اليونانية إنها اكتشفت وجود جثة في موقع صخري قاحل داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية على بعد يتراوح بين ثمانية وعشرة كيلومترات من آخر مكان شوهدت فيه.



وقال معهد ماكس بلانك في بيان "بمزيد من الحزن والأسى نعلن النهاية المأساوية للصديقة والزميلة الأعز سوزان إيتن. الشرطة انتشلت جثتها مساء الثامن من يوليو ".



وقالت الشرطة إن مزيدا من اختبارات الطب الشرعي جارية الآن على الجثة، ولم يعلن سبب وفاتها بعد.



وقالت صفحة على فيسبوك عنوانها "البحث عن سوزان" فتحتها أسرتها إنه يعتقد أنها خرجت للجري في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم.



وأضافت الصفحة أن جواز سفرها وحقيبة يدها وهاتفها ونقودها وحذاء ركوب الدراجات الخاص بها موجودة في الفندق لكن حذاء الجري مفقود.