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اقتصاد

65 دولارًا.. سعر طن مكورات الحديد اليوم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 04:33 ص
جريدة الدستور
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سجلت مكورات الحديد 65 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، اليوم الأربعاء، حيث تدخل مكورات الحديد في الصناعات المعدينة التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزراة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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