"تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن نائب تورط في قضية فساد

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عن عضو المجلس صلاح عيسى، النائب عن دائرة الرمل بالإسكندرية.



وجاءت موافقة اللجنة عقب طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب من أجل التحقيق معه في اتهامه بقضية رشوة.



وكانت جهات رقابية قد كشفت تورط نائب سكندري في قضية رشوة بالتسجيلات، وعقب اكتمال التحريات اتخذت الإجراءات القانونية كما هو متبع، ووافقت اللجنة التشريعية في اجتماع لها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عنه بطلب من النائب العام، تمهيدا لعرض الطلب في الجلسة العامة للمجلس.

